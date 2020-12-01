Фотографії святкового оздоблення вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Цього року Різдво для Меланії буде особливе, адже вона останній раз виступає в ролі першої леді США.

Меланія опублікувала також відеоролик, в якому показані просторі зали президентської резиденції в блискучих вогнях, ошатно прикрашених ялинках.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений First Lady Melania Trump (@flotus)

Фото: flotus