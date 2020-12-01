Фотографії святкового оздоблення вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Цього року Різдво для Меланії буде особливе, адже вона останній раз виступає в ролі першої леді США.
Меланія опублікувала також відеоролик, в якому показані просторі зали президентської резиденції в блискучих вогнях, ошатно прикрашених ялинках.
Переглянути цей допис в Instagram
Фото: flotus
- Дружина колишнього президента США Барака Обами Мішель розповіла, як після перемоги в 2016 році Дональда Трампа на виборах президента допомогла його дружині Меланії Трамп освоїтися в Білому домі.