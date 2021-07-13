Про це вона написала в своєму Instagram-акаунті.

“А тепер про мій фіт з “Кастою”. Я є прихильницею їх творчості з 2000-х років. І стала ще більшою після того, як вони стали боротися за свою свободу. Як і ми це робимо багато років. Як і тепер доводиться це робити виконавцям Білорусі. Далеко не у всіх артистів звідусіль вистачає мужності виходити на мітинги у своїх країнах, виражаючи свою позицію, писати пісні на болючі теми, а не виключно про любов, веселощі, розставання”, – заявила реперка.

За її словами, “Каста” – один з небагатьох музичних гуртів Росії, який відкрито протестує проти путінського режиму, випускає кліпи в підтримку революції в Білорусі, а учасники гурту постійно ходять на мітинги і відкрито говорять про свою позицію.

“Вони одні з небагатьох, хто сказали “нам соромно за Росію”, коли у нас анексували Крим. Мені пропонують і пропонували колоборації 10-ки артистів з Росії, але я відмовляла їм і озвучувала свою позицію, а погодилась лише на фіт з “Кастою”, – додала Alyona Alyona.

“Але склалося так, що деякі ЗМІ і діячі, бажаючі хайпу, майже через пів року після виходу нашого фіта, вирішили покласти на мене відповідальність за стосунки “Касти” з іншими артистами (йдеться річ про те, що на альбомі “Касти” присутні “Баста” і “Рем Діга”). Яка гарна маніпуляція та інфопривід! Не розбираючись в деталях, кидати голі кістки для людей – хай гризуть. Я не цікавилася особисто хто там що з “Кастою” ще робить, хто буде на альбомі, навіть про Дорна дізналася за пару днів до виходу треку. Але не в цьому суть”, – пояснила співачка.

Вона також наголосила, що маючи повну картину на руках, вона робить висновки, що її з ними фіт – єдиний і останній фіт з артистом з Росії. Навіть опозиційним.

Крім того, Alyona Alyona зазначила, що принципово не їздила до Росії ні на інтерв’ю, ні з концертами, хоча “пропозицій – вагон”.

“Якщо хтось приїжджав в Україну, і СБУ їх пропускала – ми могли співпрацювати, але принципово українською мовою. Ніяких фінансових умов і рублів ніколи не було”, – резюмувала вона.