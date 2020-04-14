Про це повідомляє Vogue.
У повідомленні сказано, що як тільки в Китаї закінчився загальнонаціональний карантин, громадяни почали витрачати заощадження, зекономлені під час самоізоляції.
Такий обсяг продажів в Hermes – найбільший для одного бутика в Китаї.
Варто зазначити, що бутик модного бренду знаходиться в торговому центрі “Тайко Хуей” в Гуанчжоу. Це місто в провінції Гуандун, одній з найбагатших на території Китаю.
Також повідомляється, що після карантину в магазин надійшла партія рідкісних сумок, в тому числі прикрашена діамантами Himalayan Birkin.
Також китайці активно купували в магазині взуття та шкіряні вироби.
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