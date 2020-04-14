Магазини бренду Hermes в Китаї, після закінчення карантину, в перший день роботи продали товарів на 2,7 мільйона доларів США.

Про це повідомляє Vogue.

У повідомленні сказано, що як тільки в Китаї закінчився загальнонаціональний карантин, громадяни почали витрачати заощадження, зекономлені під час самоізоляції.

Такий обсяг продажів в Hermes – найбільший для одного бутика в Китаї.

Варто зазначити, що бутик модного бренду знаходиться в торговому центрі “Тайко Хуей” в Гуанчжоу. Це місто в провінції Гуандун, одній з найбагатших на території Китаю.

Також повідомляється, що після карантину в магазин надійшла партія рідкісних сумок, в тому числі прикрашена діамантами Himalayan Birkin.

Також китайці активно купували в магазині взуття та шкіряні вироби.