Про це пише видання afkgaming.

Лінійка одягу вийшла під брендом ÉLEVEY.

“Я працювала над ÉLEVEY протягом декількох місяців. Це квінтесенція всього, що я знаю про киберспорте, про себе і про те, що пропагую. Це колекція про те, як стати краще – ми намагалися втілити в одязі думка про єднання, щоб надихати один друга і бути кращими цифровими громадянами “, – зазначила Стефані Харві.

У першій колекції представлені футболки, тканинні маски, худі і куртки.

THE TIME IS NOW! Thank you for being here! The starting point of ÉLEVEY is written just as much by you as it is by us.https://t.co/cVlBHSxQop pic.twitter.com/7w5m3g66YI

— ÉLEVEY (@EleveyB) November 21, 2020