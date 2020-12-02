Про це пише видання afkgaming.

Лінійка одягу вийшла під брендом ÉLEVEY.

“Я працювала над ÉLEVEY протягом декількох місяців. Це квінтесенція всього, що я знаю про киберспорте, про себе і про те, що пропагую. Це колекція про те, як стати краще – ми намагалися втілити в одязі думка про єднання, щоб надихати один друга і бути кращими цифровими громадянами “, – зазначила Стефані Харві.

У першій колекції представлені футболки, тканинні маски, худі і куртки.

Стефані Харві вважає, що лінія одягу поєднує в собі “культуру кіберспорту, поп-моду і мистецтво”.

75% доходу з масок missharvey намір пожертвувати фонду Cybersmile, який надає підтримку жертвам Кібербулінгу.

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