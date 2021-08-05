Американська акторка і фотомодель Памела Андерсон продала двоповерховий будинок у Малібу за рекордні 11,8 мільйона доларів.

Про це повідомляє New York Post і Just Jared.

Цей цілком екологічний будинок площею 2700 квадратних футів з чотирма спальнями розташований в районі, де живуть багато знаменитостей.

Зазначається, що продаж міг побити рекорд, оскільки ціна в 11,8 млн доларів означає, що за один квадратний фут було заплачено понад 4000 доларів.

Зірка виставила нерухомість на продаж за 14,9 мільйона доларів в березні після того, як вийшла заміж за свого охоронця Дена Хейхерста в переддень Різдва.

“Тут було багато сексуальних і кумедних моментів”, – жартувала вона тоді.

Покупцями стали дизайнери інтер’єрів Лорен і Кейт Крейсс, які збираються вдосконалити будинок.

Наразі на першому поверсі розташовані їдальня, кухня з кам’яними стільницями та вітальня з каміном і поворотними дверима. В головній спальні є камін і балкон, в будинку також є гардеробна і сауна.

На ділянці площею 0,15 акра є басейн і джакузі з литого бетону, навпроти якого знаходиться гостьовий будинок з однією спальнею, двома ванними кімнатами та гвинтовими сходами, що спускаються в критий внутрішній дворик, де є місце для багаття.

Крім того, на території особняка є гараж на два авто.