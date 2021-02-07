Про це пише Variety.

Дія картини розгорнеться в XIX столітті. У серіалі покажуть історію основоположників клану Даттон, які відправляються в подорож на захід через Великі рівнини до “останнього бастіону дикої Америки”.

Серіал стане яскравою ілюстрацією експансії на Захід і одночасно біографією однієї сім’ї, що рятується від злиднів в пошуках кращого майбутнього в землю обітовану – Монтані.

Розробка приквела доручена авторові оригінального шоу Тейлору Шеридану.

Проект повинен вийти на стримінговому відеосервісі Paramount+ до кінця 2021 року.

Нагадаємо, що в 2020 році фінал третього сезону багатосерійного вестерна “Єллоустоун”, головну роль в якому виконав популярний актор Кевін Костнер, привернув увагу 5,2 млн глядачів. Це на мільйон більше, ніж було у будь-якого іншого епізоду. До всього іншого, це був кращий результат року серед серіалів, представлених кабельними телеканалами.