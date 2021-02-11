Актор Педро Паскаль приєднається до своєї колишньої партнерки по фільму "Гра престолів" Белли Ремсі в серіалі The Last of Us ("Останні з нас"), адаптації популярної відеогри HBO.

Про це пише видання The Hollywood Reporter.

Крейг Мазін, творець серіалу HBO “Чорнобиль”, пише сценарії і є виконавчим продюсером разом з Нілом Дракманном, сценаристом і креативним директором гри.

Гра Last of Us, розроблена Sony і Naughty Dog, підкорила світ, коли була випущена в 2013 році. Вона виграла безліч нагород і продавши більше 17 мільйонів копій.

Історія розгортається через 20 років після того, як сучасна цивілізація була зруйнована. Контрабандист Джоел і 14-річна Еллі, яка може бути ключем до ліків від смертельної пандемії, подорожують разом. Джоел найнятий, щоб таємно вивезти 14-річну дівчинку з жорсткою карантинної зони. Обидва вони залежать один від одного в своєму виживанні.

Педро Паскаль зіграв роль Діна Джарін в серіалі “Мандалорец” і роль Оберіна Мартелла і в серіалі “Гра престолів”. Він також відомий за серіалами “Батьківщина” і “Нарко”, а також по фільму “Чудо-жінка: 1984».

Белла Ремсі найбільш відома роллю Ліан Мормонт з “Гри престолів”.