Організатори зазначили, що їм відомо про “чутки” навколо відео італійської групи із Green Room.

“Група рішуче спростувала звинувачення у вживанні наркотиків, і співак, про якого йдеться, пройде добровільний тест на наркотики після прибуття додому. Вони просили про це вчора ввечері, але Європейський мовний союз не зміг негайно організувати цього. Група, її керівництво і голова делегації повідомили нам, що у Green Room не було наркотиків, і пояснили, що біля їхнього столу розбили склянку і її очищав співак. EBU може підтвердити, що розбите скло виявили після перевірки на місці. Ми досі уважно вивчаємо відзнятий матеріал і згодом оновимо додаткову інформацію”, – ідеться в повідомленні.

Після фіналу конкурсу “Євробачення 2021” у соціальних мережах масово поширювали відео, на якому Давід нахиляється до столу і нібито щось нюхає. У зв’язку із цим з’явилися чутки про нібито вживання ним наркотиків.

Some of you are such SORE LOSERS, you can CLEARLY see he’s just celebrating with his fists clenched, he’s definitely not doing drugs. You can’t even let us celebrate in peace. Embarrassing. #Eurovision pic.twitter.com/KN5WBxNzba

— Andrea (@ANDREAESCIT) May 22, 2021