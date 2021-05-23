Про це повідомили організатори конкурсу.

Організатори зазначили, що їм відомо про “чутки” навколо відео італійської групи із Green Room.

“Група рішуче спростувала звинувачення у вживанні наркотиків, і співак, про якого йдеться, пройде добровільний тест на наркотики після прибуття додому. Вони просили про це вчора ввечері, але Європейський мовний союз не зміг негайно організувати цього. Група, її керівництво і голова делегації повідомили нам, що у Green Room не було наркотиків, і пояснили, що біля їхнього столу розбили склянку і її очищав співак. EBU може підтвердити, що розбите скло виявили після перевірки на місці. Ми досі уважно вивчаємо відзнятий матеріал і згодом оновимо додаткову інформацію”, – ідеться в повідомленні.

Після фіналу конкурсу “Євробачення 2021” у соціальних мережах масово поширювали відео, на якому Давід нахиляється до столу і нібито щось нюхає. У зв’язку із цим з’явилися чутки про нібито вживання ним наркотиків.

На пресконференції після фіналу соліст пояснив цю ситуацію. Даміано сказав, що його товариш по групі Томас розбив склянку, в момент, коли він нахилився, він дивився на осколки скла.

“Я не вживаю наркотиків, будь ласка, хлопці. Жодного кокаїну. Не кажіть так”, – заявив музикант на пресконференції.

Нагадаємо, що на “Євробаченні” гурт Go_A з піснею “Шум” посів п’яте місце.

Україна для виступу на сцені “Євробачення” обрала пісню українською мовою.

В основі пісні “Шум” лежить народна веснянка, що належить регіону Чорнобильське Полісся.