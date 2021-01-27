Періс Гілтон почала процедуру штучного запліднення

Про це повідомляє People.

За словами Гілтон, вона вирішила скористатися екстракорпоральним заплідненням (ЕКЗ), щоб стати мамою близнюків – хлопчика і дівчинки.

“Ми робимо ЕКЗ, тому що так я можу вибрати близнюків, якщо захочу”, – сказала вона, додавши, що її давня подруга Кім Кардашьян, яка користувалася сурогатним материнством, сказала їй про це.

“Раніше я навіть не чула про таке. Я рада, що вона дала мені цю пораду і познайомила мене зі своїм лікарем”, – зазначила Періс.

Актриса також розповіла, що вже пройшла процедуру вилучення яйцеклітин.

“Це було важко, але я знала, що воно того варто. Я робила це пару раз. Коли робиш це разом з партнером, який завжди підтримує і змушує відчувати себе принцесою, це не так уже й погано”, – сказала вона.

Батьком дітей Гілтон стане її бойфренд Картер Реума, якого вона назвала “хлопцем її мрії”.

“Я дійсно дуже схвильована тим, щоб перейти до наступного кроку в моєму житті і, нарешті, просто жити реальним життям. Тому що я дійсно вірю, що сім’я і діти – це сенс життя. І мені ще не довелося випробувати це, тому що я не відчувала, що хтось заслуговує від мене такої любові, але тепер я знайшла таку людину”, – резюмувала зірка.