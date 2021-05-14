Американська кіноакторка, співачка, фотомодель і дизайнерка Періс Гілтон розповість про підготовку до свого весілля з підприємцем і венчурним капіталістом Картером Реумом в новому реаліті-шоу.

Про це повідомляє журнал People.

“Я дійсно хочу, щоб мої шанувальники і всі побачили, що я нарешті досягла свого щасливого казкового фіналу і просто показала наступну частину свого життя. Так що тепер я просто відчуваю, що я відкрита книга, я все виклала. Мені нема чого приховувати, і я так пишаюся тим, як все йде сьогодні, і я просто відчуваю, що моїм шанувальникам дійсно сподобається просто побачити цей, можливо, один з найбільш особливих моментів у моєму житті”, – зазначила Періс.

Шоу під назвою “Paris in Love” буде складатися з тринадцяти епізодів.

Очікується, що в ньому актриса покаже процес покупки весільного плаття і вибір місця проведення ідеальної церемонії, а також веселий дівич-вечір. А кульмінацією шоу стане “великий день” для пари – день весілля.

Дата прем’єри реаліті-шоу поки не розкривається.