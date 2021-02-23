Періс Хілтон розповіла, чи візьме прізвище нареченого після весілля

40-річна американська модель і світська левиця Періс Хілтон, якій минулого тижня запропонував руку і серце її бойфренд, американський бізнесмен Картер Реум, розповіла, чи візьме його прізвище після весілля.

Про це пише Entertainment Tonight.

” Я збираюся взяти його прізвище, але через дефіс зі своїм. Тому що моє прізвище — це моє прізвище. Воно мені подобається”, – сказала Періс.

Вона також розповіла про подальші плани.

“Я не можу дочекатися, щоб створити з ним сім’ю. Це те, чого я дуже чекала, відтоді, як ми разом. Ми говорили про це з ним з самого початку — як це зворушливо, як це мило і весело буде у нас. Спочатку весілля, потім діти”, – додала модель.

Крім того, Хілтон поділилася своїми враженнями від пропозиції та обручки.

“Всю вечерю я очікувала, що це станеться. Невже всередині торта з’явиться обручка, або він сховає її в невелику морську мушлю? А цього не сталося … Він відкрив коробочку, і обручка так заблищала, засяяла… Це найкрасивіша річ, яку я бачила в житті. Я надягла її та втратила розум. Потім він сказав: “У нас є інші люди, які хотіли відсвяткувати разом з нами”. А потім з кущів несподівано вийшли моя сестра з чоловіком, мій брат з дружиною, мама, дядько. Було так приємно, що він вирішив відсвяткувати цю подію всією родиною”, – поділилася спогадами світська левиця.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Paris Hilton (@parishilton)