Про це повідомляється у Twitter команди.

Варто зазначити, що емблема футбольного клубу “Денвер Бронкос” не раз з’являлася в серіях мультфільму, наприклад, світильник з нею знаходився в кімнаті Стена Марша.

Мультсеріал “Південний Парк” виходить починаючи з 1997 року.