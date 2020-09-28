Команда Національної футбольної ліги США "Денвер Бронкос" заповнила трибуни стадіону персонажами з популярного мультсеріалу "Південний Парк". Ерік Картман, Стен Марш, Кайл Брофловські і Кенні Маккормік будуть дивитись американський футбол, поки на стадіони в США не почнуть пускати живих глядачів.

Про це повідомляється у Twitter команди.

Варто зазначити, що емблема футбольного клубу “Денвер Бронкос” не раз з’являлася в серіях мультфільму, наприклад, світильник з нею знаходився в кімнаті Стена Марша.

Мультсеріал “Південний Парк” виходить починаючи з 1997 року.