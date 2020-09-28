Про це повідомляється у Twitter команди.
Варто зазначити, що емблема футбольного клубу “Денвер Бронкос” не раз з’являлася в серіях мультфільму, наприклад, світильник з нею знаходився в кімнаті Стена Марша.
Мультсеріал “Південний Парк” виходить починаючи з 1997 року.
Gang’s all here. 😅@SouthPark | @ComedyCentral pic.twitter.com/3OLVXQSK12
— Denver Broncos (@Broncos) September 27, 2020
- У серії “Південного парку” за 2012 рік знайшли пророкування нинішніх масових протестів у Білорусі. У мультфільмі білоруські фермери відмовляються віддавати свої землі, і в конфлікт вирішує втрутитися Ісус.