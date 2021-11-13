Про це повідомило видання Independent.

Кінострічка “Вічні” заснована на коміксах видавництва Marvel Comics. Стрічка розповідає про представників безсмертної інопланетної раси. Вони близько 7 тисяч років наставляли людство на добрий розум та протягом цього часу таємно жили на Землі. Проте їм доведеться порушити власний принцип невтручання й об’єднатися для захисту людства, оскільки на Землю прибувають їх найдавніші вороги Девіанти.

“Вічні” – перший фільм у кіновсесвіті Marvel, в якому буде відкритий гей – персонаж Браяна Тайрі Генрі – Фастос. Крім цього, у фільмі одна з героїнь, Маккарі, не чує, а тому спілкується за допомогою жестів. Цю роль виконала акторка Лорен Рідлофф.

Згідно з дослідженням освітньої онлайн-платформи Preply, кількість пошукових запитів “вивчити мову жестів для початківців” зросла на 250%

Preply, онлайн-платформа, яка з’єднує студентів із незалежними репетиторами за допомогою відеочату.

Пошук самої героїні Рідлофф з 1 листопада збільшився в усьому світі на 550 %, а пошук за запитом “перший глухий супергерой” подвоївся з листопада 2020 року.