Американський актор та лауреат премії "Еммі" Пітер Дінклейдж розкритикував компанію The Walt Disney через вибіркову прогресивність у новому ремейку "Білосніжка та сім гномів".

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Знімання нового фільму “Білосніжки та семи гномів” вже якийсь час є в планах Disney. Робота має розпочатися у 2022 році. Режисером стане Марк Вебб, який раніше працював над “Новою Людиною-павуком”, а головну роль зіграє американська акторка Рейчел Зеглер з “Вестсайдської історії” Стівена Спілберга.

Дінклейдж, який має ахондроплазію, каже, що гордість студії за те, що вона знімає “Білосніжку” з латиноамериканкою, підривається стереотипами.

У всьому цьому повно лицемірства. Не хочу нікого образити, але я був приголомшений, коли вони з гордістю оголосили про те, що взяли латиноамериканську актрису на роль Білосніжки, при цьому все ще намагаючись розповісти історію Білосніжки й семи гномів. Зробіть крок назад та подивіться, що ви робите. Я не бачу в цьому жодного сенсу”, — наголосив актор.

Дінклейдж обурений тим, що Disney намагається бути прогресивним, однак робить це вибірково.

Ви намагаєтеся бути прогресивними, але водночас все ще розповідаєте цю чортову історію про сім гномів, що живуть разом в одній печері. Якого біса? Чи всі мої сили, витрачені на просування цієї справи, були марні? Схоже, я не досить голосно говорив.

Актор зауважив, що не має нічого проти самої Рейчел Зеглер та людей, які відповідали за кастинг, оскільки він упевнений, що їхнє рішення було прийнято з найкращих спонукань. Дінклейдж лише воліє, аби прогресивним був підхід до всієї історії.

ДОВІДКА. Ахондроплазія — вроджене генетичне захворювання, через яке порушуються процеси росту кісток.