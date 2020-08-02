Про це повідомляється у Twitter студії.
Режисером виступить Енріко Касароса, який брав участь у створенні мультфільмів “Рататуй” і “Таємниця Коко”. Продюсером стане Андреа Воррен, яка працювала над “Тачками-3”.
Деталей сюжету поки немає, в описі йдеться, що “це історія про хлопчика Луку і його незабутнє літо в прибережному італійському містечку”.
“Лука” розповідає про незабутнє літо хлопчика на Італійській Рив’єрі з його таємним кращим другом – морським монстром з іншого світу”, – йдеться в описі мультфільму.
Вихід мультфільму заплановано на 18 липня 2021 року.
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