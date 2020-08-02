Про це повідомляється у Twitter студії.

Режисером виступить Енріко Касароса, який брав участь у створенні мультфільмів “Рататуй” і “Таємниця Коко”. Продюсером стане Андреа Воррен, яка працювала над “Тачками-3”.

Деталей сюжету поки немає, в описі йдеться, що “це історія про хлопчика Луку і його незабутнє літо в прибережному італійському містечку”.

“Лука” розповідає про незабутнє літо хлопчика на Італійській Рив’єрі з його таємним кращим другом – морським монстром з іншого світу”, – йдеться в описі мультфільму.

Вихід мультфільму заплановано на 18 липня 2021 року.