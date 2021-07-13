Plus-size модель Ешлі Грем вагітна вдруге, – фото

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Грем поділилася з фоловерами світлиною, яку зробив її чоловік – кінооператор Джастін Ервін. На фото зірка позує у довгій сорочці, демонструючи округлий живіт.
“Минулий рік був сповнений крихітних сюрпризів, великої печалі, сімейних починань і нових історій. Я тільки починаю усвідомлювати й розуміти, що ця наступна глава означає для нас”, – написала модель.
Зазначимо, що Грем і Ервін одружилися в серпні 2010 року. Проте первісток пари, син Айзек, народився в січні 2020 року.
У лютому цього року Грем зізналася, що мріє про другу дитину.
“Я б завагітніла ще вчора, якби могла. У нас був незахищений секс під час овуляції, просто щоб подивитися, чи зможу я завагітніти, поки годую грудьми”, – розповіла модель в інтерв’ю журналу People.
- Раніше Ешлі Грем знялася разом із сином для серпневого номера журналу ELLE. Фотографії для глянцю зробив чоловік Грем – Джастін Ервін на їхній фермі в Небрасці. На одному із фото модель позує повністю оголеною в момент годування сина.