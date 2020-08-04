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Повністю оголена Ешлі Грем знялася для журналу разом із сином

Американська plus-size модель Ешлі Грем знялася разом із сином для серпневого номера журналу ELLE.

Вівторок, 4 серпня 2020, 16:51

Про це пише PEOPLE.

Фотографії для глянцю зробив чоловік Грем – Джастін Ервін на їхній фермі в Небрасці, де вони зараз живуть. На одному із фото модель позує повністю оголеною в момент годування сина.

В інтерв’ю з Крістен Белл Ешлі поміркувала про материнство й змінах, що сталися після пологів.

Модель зазначила, що коли справа доходить до материнства, у всіх є своя думка, і вона не є винятком.

“У мене в сім’ї є кілька жінок, які зараз вагітні, і мій інстинкт хоче сказати: “О, роби це, роби це”, але я зупиняюся щоразу, тому що я пам’ятаю, що я відчувала, коли всі говорили мені, що робити, і давали мені свої непотрібні поради й рекомендації”, – розповіла Грем.

Ешлі також розповіла Белл, що біль під час пологів був набагато сильнішим, ніж вона очікувала.

Крім того, за словами моделі, завдяки карантину її син Ісаак зростає у неї на очах.

“Відчувати кожен момент із ним – це мрія. Мені дуже шкода наступну дитину, тому що я не знаю, чи отримає вона стільки уваги”, – зізналася Ешлі.

Фото: ELLE

Теги: , , , журнал, син

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