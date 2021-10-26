Про це він розповів в інтерв’ю американському журналу Reader’s Digest, передає Contact Music.

Легенда гурту The Beatles розповів, що шанувальники зупиняли його на вулиці та просили автографи протягом всієї кар’єри, однак співак вважає цей процес “трохи дивним”.

“Це завжди здавалося мені трохи дивним. Ну ось я можу написати ваше ім’я на звороті обкладинки, потім поставити підпис. Навіщо? Ми ж обидва знаємо хто я”, – сказав він.

Пол Маккартні також додав, що не розуміє сенсу в тому, щоб робити селфі з фанатами, адже надає перевагу розмовам

“У результаті ви отримуєте дивну фотографію на поганому тлі, а я завжди виглядаю трохи нещасним. Краще давайте просто порозмовляємо, обміняємося історіями”, – пояснив він.

Нагадаємо, у мережі з’явився офіційний трейлер трисерійного документального фільму Get Back про легендарний музичний колектив The Beatles. Картину створено на основі архівних аудіо та відеоматеріалів, які раніше не оприлюднювали.