Трейлер опублікували на офіційному каналі The Beatles.
Автор фільму – новозеландський режисер Пітер Джексон.
Три серії змонтували з архівних відеозаписів тривалістю 60 годин та аудіозаписів тривалістю 150 годин. Першим доступ до цього архіву отримав саме Джексон.
Get Back – це історія про те, як протягом трьох тижнів музиканти готувалися до першого виступу наживо. Це був концерт 30 січня 1969 року. Він же був останнім в історії існування колективу.
Прем’єра документальної стрічки запланована на наступний місяць. Перша серія вийде 25 листопада, друга – 26 листопада, а третя – 27 листопада. Усі — на стримінговому телеканалі Disney +.
- Один із засновників музичного гурту The Beatles Пол Маккартні назвав британський колектив The Rolling Stones блюзовою кавер-групою.