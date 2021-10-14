У Мережі з'явився офіційний трейлер трисерійного документального фільму Get Back про легендарний музичний колектив The Beatles. Картину створено на основі архівних аудіо та відеоматеріалів, які раніше не оприлюднювали.

Трейлер опублікували на офіційному каналі The Beatles.

Автор фільму – новозеландський режисер Пітер Джексон.

Три серії змонтували з архівних відеозаписів тривалістю 60 годин та аудіозаписів тривалістю 150 годин. Першим доступ до цього архіву отримав саме Джексон.

Get Back – це історія про те, як протягом трьох тижнів музиканти готувалися до першого виступу наживо. Це був концерт 30 січня 1969 року. Він же був останнім в історії існування колективу.

Прем’єра документальної стрічки запланована на наступний місяць. Перша серія вийде 25 листопада, друга – 26 листопада, а третя – 27 листопада. Усі — на стримінговому телеканалі Disney +.