Про це повідомляє журнал New Musical Express.
Вихід повної оновленої версії альбому очікується 31 липня 2020 року.
Пол Маккартні розповів, що ідея запросити на запис “Beautiful Night” Рінго Старра належала Джеффу Лінну з ELO, який також брав участь у роботі над “Fliming Pie”.
В результаті Старр записав партію ударних, в тому числі соло, і бек-вокал.
Крім того, музиканти внесли деякі зміни в початковий варіант пісні.
- 18 червня британський співак, композитор, один з учасників і засновників групи The Beatles Пол Маккартні відсвяткував 78-й день народження.