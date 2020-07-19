Пол Маккартні та його партнер по групі The Beatles Рінго Старр в рамках перевидання свого знаменитого альбому 1997 року Flaming Pie записали оновлену версію композиції "Beautiful Night".

Про це повідомляє журнал New Musical Express.

Вихід повної оновленої версії альбому очікується 31 липня 2020 року.

Пол Маккартні розповів, що ідея запросити на запис “Beautiful Night” Рінго Старра належала Джеффу Лінну з ELO, який також брав участь у роботі над “Fliming Pie”.

В результаті Старр записав партію ударних, в тому числі соло, і бек-вокал.

Крім того, музиканти внесли деякі зміни в початковий варіант пісні.