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Пол Маккартні випустив мальовничий кліп «When Winter Comes»

Сер Пол Маккартні, учасник легендарної британської групи The Beatles, випустив мальовничий кліп "When Winter Comes".

Четвер, 24 грудня 2020, 15:53

Ролик опубліковано на YouTube-каналі музиканта.

Режисером відео виступив відомий британський аніматор Джефф Данбар.

Кліп вийшов в підтримку нового альбому Маккартні “McCartney III”, реліз якого відбувся 18 грудня.

За словами музиканта, саме з композиції “Winter Bird / When Winter Comes” ця платівка і бере свій початок.

Головним героєм кліпу став фермер, який разом з членами своєї сім’ї і тваринами готується до приходу холодів.

  • Раніше Пол Маккартні випустив трейлер нового альбому McCartney III.
Теги: відео, клип, Пол Маккартни

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