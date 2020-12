Пол Маккартні випустив мальовничий кліп «When Winter Comes»

Ролик опубліковано на YouTube-каналі музиканта.

Режисером відео виступив відомий британський аніматор Джефф Данбар.

Кліп вийшов в підтримку нового альбому Маккартні “McCartney III”, реліз якого відбувся 18 грудня.

За словами музиканта, саме з композиції “Winter Bird / When Winter Comes” ця платівка і бере свій початок.

‘It all started with this track really, as I was making a bit of music for a film project…’ – Paul McCartney

When Winter Comes. The animated short film, directed by Geoff Dunbar. Out now on @YouTube: https://t.co/Kc9h3eGinz #McCartneyIII pic.twitter.com/5c6T9gZQGo

— Paul McCartney (@PaulMcCartney) December 22, 2020