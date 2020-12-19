Про це повідомляє Consequence of Sound.

Третій сольний альбом під назвою “McCartney III” Маккартні записав і спродюсував сам.

“Я жив в ізоляції на своїй фермі зі своєю сім’єю, і ходив в свою студію кожен день. Мені довелося трохи попрацювати над музикою до фільму, і це перетворилося у вступний трек, а потім, коли це було зроблено, я подумав, що я буду робити далі?” – розповів музикант.

За словами Маккартні, після цього він почав діставати начерки пісень, що накопичилися, і накладати їх на мелодію – один шар інструментів за іншим. В результаті чого і вийшов новий альбом.

“McCartney III”, до якого увійшли 11 треків, став продовженням попередніх записів музиканта “McCartney” і “McCartney II” 1970 і 1980 року відповідно.