Про це його син повідомив виданню TMZ.

“Він був прекрасним батьком і сімейною людиною. Він любив людей і світ. Його буде не вистачати в його співтоваристві. Сім’я була для нього всім”, – зазначив в коментарі виданню його син, Джон Неш III.

Співак помер у своєму будинку на 81 році життя.

Найвідомішою його композицією стала I Can See Clearly Now.