Про це йдеться в заяві його близьких, розповсюдженій виданням Billboard. Також про смерть музиканта повідомив його гурт Sinsaenum.

Музикант помер уві сні 26 липня.

“Смерть Джої залишила у нас порожні серця і почуття невимовного горя. Для тих, хто знав Джої, розумів його спритний розум, його ніжну особистість, гігантське серце та любов до всього, що стосується сім’ї та музики. Сім’я Джої просить друзів, шанувальників та ЗМІ поважати потребу в приватності та спокої в цей неймовірно складний час”, — йдеться в заяві.

Former Slipknot drummer Joey Jordison, one of the founding members of the hard rock band, has died at age 46, his family announced. https://t.co/JuS61Jo67K — billboard (@billboard) July 27, 2021

Близькі загиблого музиканта зазначили, що похоронна служба також буде приватною і закликали ЗМІ та громадських поставитися до цього з повагою.

Музикант страждав на гострий поперечний мієліт (запалення спинного мозку), який не було діагностовано впродовж тривалого часу.

Хвороба вплинула на його здатність використовувати ноги і призвела до того, що він певний час не міг грати на барабанах.

Що відомо про Джої Джордісона?

Музикант народився в Айові у 1975 році. Батьки Джордісона розлучилися, коли він був маленьким. Мати згодом вийшла заміж і відкрила похоронне бюро, де Джої їй допомагав.

В той самий час 16-річний Джордісон сформував свій перший треш-спід гурт Modifidious, де грав на барабанах. За 4 роки гурт розпався. Впродовж 1995-1997 років Джордісон був залучений до різноманітних проєктів, зокрема, як гітарист.

У 1995 почав формуватися гурт Slipknot, що став винахідником нової хвилі американського хеві-метала, і Джордісон був його співзасновником. Усі альбоми отримали статус платинових, а пісні з альбомів неодноразово номінувалися на Греммі (у 2006 році нагорода дісталася гурту — “Найкраще метал-виконання” за пісню Before I Forget). Разом із Джордісон гуртом було випущено 4 альбоми (Slipknot (1999), Iowa (2001), Vol. 3: The Subliminal Verse (2004), All Hope Is Gone (2008).

12 грудня 2013 року Slipknot оголосив, що Джордісон залишив гурт, пославшись на особисті причини. Незабаром стало відомо, що Джордісон важко хворіє. Сам музикант після виходу з гурта називав Slipknot “своїм життям”.

Паралельно зі Slipknot Джордісон займався проєктом Murderdolls (таку назву отримав його гурт The Rejects, відроджений у 2002 році). В цьому гурті Джордісон виступав гітаристом. Цей хоррор-панк і хеві-метал колектив проіснував до 2010-2011 років.

У 2016 році Джордісон заснував хеві-метал гурт Vimic та інтернаціональний метал-супергурт Sinsaenum, які були активними дотепер. Джої виступав в обох барабанщиком.