Помер мультиінструменталіст і композитор Джонні Пачеко, піонер музики сальси. Йому було 85 років.

Про його смерть оголосив лейбл Fania Records в Instagram, співзасновником якого він був.

“Він був набагато більше, ніж музикант, керівник групи, письменник, аранжувальник і продюсер, він був провидцем. Його музика буде жити вічно, і ми завжди вдячні за те, що стали частиною його чудесного подорожі”, – йдеться в повідомленні.

Газета Домініканської Республіки Diario Libre повідомила, що Пачеко помер після госпіталізації з пневмонією.

Пачеко об’єднався з Джеррі Масуччі, щоб заснувати Fania Records в 1964 році. З моменту свого створення звукозаписний лейбл допоміг просунути таких виконавців, як Селія Крус, Ларрі Харлоу, Рей Барретто, Боббі Валентин і інші. Мультиінструменталіст Пачеко також був дев’ятикратним номінантом на премію “Греммі” – включаючи номінації “Накраще тропічне латиноамериканське виконання” і “Накращий латинський запис”.