У віці 73 років помер Лі Керслейк, найбільш відомий як барабанщик Uriah Heep і Оззі Осборна.

Про це повідомляє видання NME.com.

За словами колишнього колеги по групі Uriah Heep Кена Хенслі, Керслейк помер рано вранці 19 вересня. Причина смерті – рак простати.

“З величезним тягарем на серці повідомляю, що Лі Керслейк, мій друг протягом 55 років і кращий барабанщик, з яким я коли-небудь грав, програв свою битву з раком сьогодні о 03:30”, – написав Хенслі у Facebook.

Керслейк багато років боровся з раком простати. У грудні 2018 року його повідомив, що невиліковно хворий, і його рак пустив метастази на інші частини його тіла.

Керслейк народився в Дорсеті в 1947 році. Першою групою, в якій він грав, були The Gods, до складу якої в різний час входили Мік Тейлор, Кен Хенслі і Грег Лейк.

Після розпаду групи Хенслі приєднався до Uriah Heep, і Керслейк наслідував його приклад в 1971 році. Його гра записана в альбомах Heep “Demons And Wizards” і “Magician’s Birthday”. Під час

Керслейк працював з Оззі Осборном, граючи на барабанах в альбомах “Blizzard Of Ozz” і “Diary Of A Madman”. Співпрацювати вони стали після випадкової зустрічі в готелі Kings Cross в Австралії в 1980 році.