Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Дружина Коена, Катріна Ванден Хеувел, видавець і співвласник The Nation, сказала, що причиною смерті був рак легенів.

Професор Коен писав про більшовицьку революцію 1917 року, тиранію Сталіна, розпад Радянського Союзу і підступи Володимира Путіна задля утримання влади.

Почесний професор Прінстонського і Нью-Йоркського університетів, він вільно говорив по-російськи, часто бував у Росії і налагодив контакти між інтелектуальними дисидентами, представниками уряду та комуністичної партії. Він написав 10 книг і безліч статей для The Nation, The New York Times та інших видань, був коментатором CBS-TV і серед своїх джерел називав президента Джорджа Буша і багатьох американських і радянських офіційних осіб.

У Москві з ним подружився Михайло Горбачовим, який запросив його на святкування 1 травня на Червоній площі у 1989 році.

Вивчати історію СРСР Коен почав у 1960-х роках в університеті Індіани під керівництвом радянолога Роберта Такера.

Коен вперше привернув увагу світової громадськості в 1973 році завдяки біографії протеже Леніна Миколи Бухаріна “Бухарін і більшовицька революція”.

Що стосується правління Путіна, Коен заявив, що підхід російського президента до українського кризи, анексія Криму та підтримка сепаратистів на Донбасі були реакцією на агресивну поведінку США, які підтримали повалення тодішнього президента України Віктора Януковича.