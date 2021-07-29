Про це повідомляють на Facebook-сторінці гурту.

“Ми сьогодні засмучені новиною про те, що наш товариш, Дасті Гілл, помер уві сні вдома в Х’юстоні. Ми разом із легіонами фанатів ZZ Top по всьому світу будемо сумувати за тобою… Тебе дуже не вистачатиме, аміго”, – йдеться у повідомленні від колег Біллі Гіббонса та Френка Бірда.

Подробиці щодо причин смерті не повідомили.

Раніше в липні ZZ Top оголосили, що Гілл не виступатиме на деяких майбутніх концертах через травму стегна.

Фото: Facebook-сторінка ZZ Top

Дасті Гілл народився 19 травня 1949 року в Даласі, штат Техас. Музичну кар’єру починав у місцевих далаських гуртах зі своїм братом Роккі Хіллом (Rocky Hill) і Френком Бірдом.

У 1970 році гурт записав свій перший альбом, що називався ZZ Top’s First Album. Через три роки з’явився один з найвідоміших їхніх хітів “La Grange”.

Згодом музиканти випустили хіти “Tush” у 1975 році, “Sharp Dressed Man”, “Legs” і “Gimme All Your Lovin” у 1983 році та “Rough Boy” та “Sleeping Bag” у 1985 році.

Гілл грав із ZZ Top понад 50 лет.

Гурт ZZ Top потрапив до Зали слави рок-н-ролу у 2004 році.

У YouTube прихильники під відео пісень гурту висловлюють співчуття.