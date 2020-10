Про це повідомляє Variety з посиланням на агента Девіса.

Рокер народився в Уельсі, в місті Суонсі.

Свій біт-колектив Spencer Davis Group він створив в 1963 році в Бірмінгемі, куди переїхав, щоб навчатися в університеті.

Музичну кар’єру він почав разом з братами Маффою і Стівом Уінвудами і барабанщиком Пітом Йорком.

Їхні головні хіти – Keep on Running, Gimme Some Lovin та I’m A Man.

Група розпалася в 1969-му, випустивши три студійні альбоми. Їхні пісні досі пам’ятають і виконують – наприклад, композиція Gimme Some Lovin увійшла в саундтрек фільмів – “Брати Блюз” і “Ноттінг Хілл”.

Після цього музикант переїхав до Каліфорнії і у середині 1971 записав з Пітером Джеймсоном акустичний альбом “It’s Been So Long for Mediarts”. Також він випустив сольний альбом “Mousetrap for United Artists”, але обидві платівки залишилися в основному непоміченими.

У 1973-му Девіс повернувся до Великобританії і сформував новий склад Spencer Davis Group.

В останні роки музикант жив на невеликому острові Каталіна біля узбережжя Південної Каліфорнії.