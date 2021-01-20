Помер один із творців «Сімпсонів» Девід Річардсон

Американський сценарист Девід Річардсон, який був одним з творців мультсеріалу "Сімпсони", помер на 66-му році життя.

Про це повідомляє видання Deadline.

Причиною смерті Річардсона стала серцева недостатність. Сім’я планує попрощатися з ним на закритій церемонії. Публічний меморіальний захід організовують пізніше.

Зазначається, що раніше Річардсону вдалося подолати рак.

Кар’єру сценариста він почав в 1985 році. Крім “Сімпсонів”, він працював над серіалами “Дві з половиною людини”, “Малкольм в центрі уваги”, “Порожнє гніздо” та іншими.