Помер один із творців «Сімпсонів» Девід Річардсон

Про це повідомляє видання Deadline.
Причиною смерті Річардсона стала серцева недостатність. Сім’я планує попрощатися з ним на закритій церемонії. Публічний меморіальний захід організовують пізніше.
Зазначається, що раніше Річардсону вдалося подолати рак.
Кар’єру сценариста він почав в 1985 році. Крім “Сімпсонів”, він працював над серіалами “Дві з половиною людини”, “Малкольм в центрі уваги”, “Порожнє гніздо” та іншими.
- Раніше повідомлялось, що американська сім’я настільки не знала, чим себе зайняти на карантині, що, знайшовши старі костюми героїв мультсеріалу “Сімпсони”, вирішила відтворити знамениту заставку з мультфільму.