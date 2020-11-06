Про це повідомив мер Одеси Генадій Труханов та російський телеканала “Дождь”.

“Не стало Михайла Жванецького. У це складно повірити, адже є люди-символи, які, здається, були і будуть завжди. Яких ми знаємо з дитинства, дорослішаємо, вбираючи їх мудрість. Люди-епохи, що залишили після себе безсмертну творчу спадщину. І Михайло Жванецький, безумовно, один з них. Його ім’я золотими літерами навіки вписано в історію Одеси та увічнено в назві бульвару в самому серці міста. Яким він все-таки встиг прогулятися…”, – йдеться в повідомленні Труханова.

Зазначимо, що 7 жовтня Жванецький завершив концертну діяльність через вік і втрату працездатності.

Народний артист України і народний артист РФ Жванецький народився 6 березня 1934 року в Одесі в родині лікарів. Писати мініатюри він почав ще в студентські роки, коли навчався в Одеському інституті морського флоту.

У 2015 році Жванецького внесли в “Білий список” діячів культури – друзів України за те, що він підтримував територіально цілісну, суверенну і демократичну Україну і засуджував агресію, окупацію і анексію з боку Росії.

Але в лютому 2019 року одеський сатирик отримав від президента РФ Володимира Путіна орден “За заслуги перед вітчизною” III ступеня.

Жванецький пояснив, що прийняв нагороду, тому що все життя пише тільки про Одесу.

“І ще раз: мені дали орден за мої розповіді про Одесу, і я його прийняв. Як мій тато-лікар прийняв в Одесі орден Трудового Червоного Прапора. Одеса – моя маленька країна”, – зазначив він.