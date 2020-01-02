Про це розповідають #Букви.
Так, телеведучі Андрій Малахов і актриса Анна Ковальчук стали розмірковувати з приводу гучних сусідів, маючи на увазі Україну.
Малахов: Аня, а як ти ставишся до веселих і гучних сусідів?
Ковальчук: У Новий рік – нормально. Це ж свято. Нехай співають, шумлять, веселяться, пускають салюти хоч усю ніч!
Малахов: А що, якщо це відбувається не тільки на Новий рік?
Ковальчук: Ну тоді мені, як і будь-якій іншій людині, захочеться заглянути до них на вогник і подивитися, що ж там таке відбувається.
Після цього діалогу Малахов і Ковальчук привітали Україну з Новим роком:
“З Новим рокім, Україна!” – сказав Малахов.
Далі на сцену вийшли російські артисти-коміки у вишиванках і стали співати і танцювати під мотиви української народної пісні “Ти ж мене підманула”.
“Президент був серіальний, а тепер він став реальний. Огорчает лишь одно, что живем не как в кино. Пусть на исходе года даст отчет слуга народа. Прикусите языки, слышу я шаги слуги”.
Далі на сцену виходить актор в образі Зеленського і йому починають ставити питання, на які він тільки й відповідає: “Нема”.
Питання щодо кримінальних справ на корупціонерів: “Де справи?”
“Зеленський” відповідає, розводячи руками: “Нема”.
Питання: “Ты все стремишься в НАТО, лучше поднял бы зарплату, невысокую весьма. Есть надежда хоть?”
“Зеленський”: “Нема”.
Питання: “Ми без західних фінансів не протягнемо – це ясно. Отримували їх сповна. Гроші, Вова, де?”
“Зеленський”: “Нема”.
Пародію на Зеленського та Україну
Те відчуття, коли дзвониш Путіну – вітаєш його зі святами, а російські пропагандисти роблять на тебе пародію 😢
Опубліковано Буквы Четвер, 2 січня 2020 р.
Варто зазначити, що в залі сиділа співачка Таїсія Повалій та письменник-сатирик Михайло Жванецький.
Пропагандистський телеканал “Росія 1” входить до складу Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії і фінансується з державного бюджету.
- 31 грудня 2019 року президент України Володимир Зеленський і лідер Росії Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якої привітали один одного зі святами і обговорили новий обмін утримуваними особами.