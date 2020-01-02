У новорічному ефірі пропагандистського телеканалу "Росія-1" зробили пародію на президента Володимира Зеленського та Україну.

Про це розповідають #Букви.

Так, телеведучі Андрій Малахов і актриса Анна Ковальчук стали розмірковувати з приводу гучних сусідів, маючи на увазі Україну.

Малахов: Аня, а як ти ставишся до веселих і гучних сусідів?

Ковальчук: У Новий рік – нормально. Це ж свято. Нехай співають, шумлять, веселяться, пускають салюти хоч усю ніч!

Малахов: А що, якщо це відбувається не тільки на Новий рік?

Ковальчук: Ну тоді мені, як і будь-якій іншій людині, захочеться заглянути до них на вогник і подивитися, що ж там таке відбувається.

Після цього діалогу Малахов і Ковальчук привітали Україну з Новим роком:

“З Новим рокім, Україна!” – сказав Малахов.

Далі на сцену вийшли російські артисти-коміки у вишиванках і стали співати і танцювати під мотиви української народної пісні “Ти ж мене підманула”.

“Президент був серіальний, а тепер він став реальний. Огорчает лишь одно, что живем не как в кино. Пусть на исходе года даст отчет слуга народа. Прикусите языки, слышу я шаги слуги”.

Далі на сцену виходить актор в образі Зеленського і йому починають ставити питання, на які він тільки й відповідає: “Нема”.

Питання щодо кримінальних справ на корупціонерів: “Де справи?”

“Зеленський” відповідає, розводячи руками: “Нема”.

Питання: “Ты все стремишься в НАТО, лучше поднял бы зарплату, невысокую весьма. Есть надежда хоть?”

“Зеленський”: “Нема”.

Питання: “Ми без західних фінансів не протягнемо – це ясно. Отримували їх сповна. Гроші, Вова, де?”

“Зеленський”: “Нема”.

Пародію на Зеленського та Україну Те відчуття, коли дзвониш Путіну – вітаєш його зі святами, а російські пропагандисти роблять на тебе пародію 😢 Опубліковано Буквы Четвер, 2 січня 2020 р.

Варто зазначити, що в залі сиділа співачка Таїсія Повалій та письменник-сатирик Михайло Жванецький.

Пропагандистський телеканал “Росія 1” входить до складу Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії і фінансується з державного бюджету.