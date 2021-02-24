Про це повідомляє People.

Причиною смерті стало інтерстиціальне захворювання легенів.

Ферлінгетті народився 24 березня 1919 року в місті Йоркерс, штат Нью-Йорк. Брав участь у Другій світовій війні. Навчався в Колумбійському університеті, де в 1947 році отримав вчений ступінь магістра з англійської літератури. Продовжив навчання в Сорбонні, де отримав докторський ступінь в області поезії.

Ферлінгетті став першим видавцем книги “Крик” (Howl) поета Аллена Гінзберга – саме тоді до нього прийшла популярність.

Після виходу книги тираж був вилучений поліцією, Ферлінгетті і співробітник магазина були заарештовані, проти них було порушено кримінальну справу за звинуваченням у порушенні благопристойності, однак Ферлінгетті виграв справу в суді.

За свою кар’єру поет випустив понад 30 поетичних збірок. Також він відкрив книжковий магазин City Lights в 1953 році.

Ферлінгетті належав до біт-покоління американських авторів 1940-1950-х років, хоча сам себе таким не рахував.