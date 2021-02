Про це повідомляє People.

Причиною смерті стало інтерстиціальне захворювання легенів.

“The greatest poem is lyric life itself.”

Our poet and hero, Lawrence Ferlinghetti, passed away on Monday, February 22nd, in the evening.

We love you, Lawrence. 💖https://t.co/h5QuVgbo4c pic.twitter.com/zJtxmIxVWz

