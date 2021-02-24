Американський поет, видавець і активіст, один із представників біт-покоління Лоуренс Ферлінгетті помер у віці 101 року в Сан-Франциско.

Про це повідомляє People.

Причиною смерті стало інтерстиціальне захворювання легенів.

“The greatest poem is lyric life itself.” Our poet and hero, Lawrence Ferlinghetti, passed away on Monday, February 22nd, in the evening. We love you, Lawrence. 💖https://t.co/h5QuVgbo4c pic.twitter.com/zJtxmIxVWz — City Lights Books (@CityLightsBooks) February 23, 2021

Ферлінгетті народився 24 березня 1919 року в місті Йоркерс, штат Нью-Йорк. Брав участь у Другій світовій війні. Навчався в Колумбійському університеті, де в 1947 році отримав вчений ступінь магістра з англійської літератури. Продовжив навчання в Сорбонні, де отримав докторський ступінь в області поезії.

Ферлінгетті став першим видавцем книги “Крик” (Howl) поета Аллена Гінзберга – саме тоді до нього прийшла популярність.

Після виходу книги тираж був вилучений поліцією, Ферлінгетті і співробітник магазина були заарештовані, проти них було порушено кримінальну справу за звинуваченням у порушенні благопристойності, однак Ферлінгетті виграв справу в суді.

За свою кар’єру поет випустив понад 30 поетичних збірок. Також він відкрив книжковий магазин City Lights в 1953 році.

Ферлінгетті належав до біт-покоління американських авторів 1940-1950-х років, хоча сам себе таким не рахував.