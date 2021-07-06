Американський режисер Річард Доннер, який зняв фільм "Супермен", помер у віці 91 рік.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС і журнал Deadline.

За словами його дружини Лорен Шулер Доннер, кінорежисер помер у понеділок, 5 липня. Причина смерті не називається.

Доннер народився в Бронксі, штат Нью-Йорк, і почав працювати на телебаченні на початку 1960-х років. Його перший великий прорив стався в 1976 році з фільмом “Омен”. Картина виграла премію “Оскар” в номінації “Краща музика до фільму”.

У 1978 році режисер представив стрічку “Супермен”, яка отримала ще більшу популярність. Всього Доннер зняв понад 70 фільмів і телесеріалів.

Стівен Спілберг, який працював з режисером, зазначив:

“Перебувати в його колі було схоже на тусовку з улюбленим тренером, геніальним професором, найсильнішим мотиватором, наймилішим другом, вірним союзником і, звичайно ж, найбільшим “бовдуром”.