Американський письменник і сценарист, лауреат премії "Оскар" за кращий адаптований сценарій до фільму "Горбата гора" Ларрі Макмертрі помер у віці 84 років.

Про це повідомляє PEOPLE.

Причиною смерті стала серцева недостатність.

Макмертрі помер у себе вдома в оточенні близьких, серед яких були його дружина Норма Фей і його давній партнер Дайана Оссана.

За словами представника сім’ї, він буде похований “в його улюбленому рідному штаті Техас”.

Макмертрі відомий як успішний прозаїк і автор сценаріїв до десятків успішних кінопроєктів. За свою кар’єру він написав понад 30 романів і нарисів, а також попрацював над більш ніж 30 картинами.

У 1986 році Макмертрі отримав Пулітцерівську премію за роман “Самотній голуб”. 843-сторінковий твір про події 1870-х років розповідає про декілька техаських рейнджерів, що вийшли на пенсію і гнали стадо великої рогатої худоби через Великі рівнини.

Крім того, в 2006 році Макмертрі став володарем “Оскара” за сценарій ЛГБТ-драми “Горбата гора”.