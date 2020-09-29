Сьогодні, 29 серпня, після тривалої хвороби помер український фотограф, засновник Школи фотографії, Віктор Марущенко. Йому було 74 роки.

Про це повідомив його друг, фотограф Валерій Милосердов.

“Сьогодні вночі не стало мого друга Віктора Марущенка. Найщиріші співчуття його рідним і близьким. Заснована ним Школа фотографії Віктора Марущенка продовжує працювати”, – написав він.

Марущенко народився в 1946 році Новосибірську, в 1951 році його сім’я переїхала до Києва.

Він був учасником понад 60 персональних і групових фотовиставок в Швейцарії, Німеччині, Франції, США, Канаді, Бразилії, Чилі, Словаччини та України. У 2001 році на 49-й Венеціанській бієнале представив проект “Чорнобиль”.

У 1990-му Єлисейський музей фотографії придбав сто його робіт за $ 30000.

Віктор Марущенко займався викладацькою діяльністю, і в 2004 році заснував власну школу фотографії.

Він присвятив фотографії більше 30-ти років.