Про це повідомив його друг, фотограф Валерій Милосердов.
“Сьогодні вночі не стало мого друга Віктора Марущенка. Найщиріші співчуття його рідним і близьким. Заснована ним Школа фотографії Віктора Марущенка продовжує працювати”, – написав він.
Марущенко народився в 1946 році Новосибірську, в 1951 році його сім’я переїхала до Києва.
Він був учасником понад 60 персональних і групових фотовиставок в Швейцарії, Німеччині, Франції, США, Канаді, Бразилії, Чилі, Словаччини та України. У 2001 році на 49-й Венеціанській бієнале представив проект “Чорнобиль”.
У 1990-му Єлисейський музей фотографії придбав сто його робіт за $ 30000.
Віктор Марущенко займався викладацькою діяльністю, і в 2004 році заснував власну школу фотографії.
Він присвятив фотографії більше 30-ти років.
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