У Франції у віці 93 років померла легендарна співачка і актриса Жюльєтт Греко.

Про це пише The Guardian.

“Жюльєтт Греко померла в цю середу в оточенні своєї родини в будинку, який вона так любила. Її життя було неймовірним”, – йдеться в заяві родичів.

Також зазначається, що вона “надавала блиск французькій музиці аж до 89 років, коли її кар’єра закінчилася інсультом”. У тому ж – 2016 році – вона втратила єдину дочку Лоуренс-Марі.

Греко народилася 7 лютого 1927 року в Монпельє. В кінці 1930-х вона виступала танцівницею в паризькій “Опера Гарньє”.

Під час Другої світової війни її сім’я брала участь у русі опору, а мати була затримана Гестапо і відправлена в концентраційний табір.

Розквіт кар’єри Жюльєтт Греко як співачки припав на повоєнний період. Її першими хітами були “Si Tu T’imagines”, “Parlez-moi d`Amour” і “Je Suis Comme Je Suis”.

Греко також була кіноактрисою і працювала з такими знаменитостями, як Жан Кокто, Інгрід Бергман, Орсон Уеллс і Ава Гарднер.