Про це повідомили його подруга, телеведуча Світлана Вольнова та художниця Анжеліка Рудницька.

“Помер наш прекрасний, наш дивовижний, наш найталановитіший дизайнер Сергій Єрмаков, друг мій улюблений. 20 січня, сонячним ранком“, – написала Вольнова.

Рудницька зазначила, що дизайнер майже втратив зір, але не втрачав бажання творити красу, працювати, спілкуватися, жити.

”Кожна його сукня завжди була подією. Тонкий. Чутливий. І водночас незламний. Україна втратила ще один талант, який так і не змогла належно оцінити”, – додала вона.

Причину смерті дизайнера не повідомляють, проте відомо, що Єрмаков був хворий на діабет і останні роки життя пересувався на візку.

Зазначимо, що Сергій захоплювався малюванням ще з шести років. Своє першу  сукню Єрмаков придумав, коли навчався в 7-му класі.  ЇЇ він створив  на новорічний вечір для своєї мами.

Сергій вважався одним з найдорожчих дизайнерів України. Він шив одяг з дорогих і якісних матеріалів. Модельєр одягав Світлану Лободу, Дашу Астаф’єву, Камалію, Надію Мейхер і ще багатьох відомих українських леді.

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