Сьогодні, 20 січня, у віці 48 років помер відомий український дизайнер Сергій Єрмаков.

Про це повідомили його подруга, телеведуча Світлана Вольнова та художниця Анжеліка Рудницька.

“Помер наш прекрасний, наш дивовижний, наш найталановитіший дизайнер Сергій Єрмаков, друг мій улюблений. 20 січня, сонячним ранком“, – написала Вольнова.

Рудницька зазначила, що дизайнер майже втратив зір, але не втрачав бажання творити красу, працювати, спілкуватися, жити.

”Кожна його сукня завжди була подією. Тонкий. Чутливий. І водночас незламний. Україна втратила ще один талант, який так і не змогла належно оцінити”, – додала вона.

Причину смерті дизайнера не повідомляють, проте відомо, що Єрмаков був хворий на діабет і останні роки життя пересувався на візку.

Зазначимо, що Сергій захоплювався малюванням ще з шести років. Своє першу сукню Єрмаков придумав, коли навчався в 7-му класі. ЇЇ він створив на новорічний вечір для своєї мами.

Сергій вважався одним з найдорожчих дизайнерів України. Він шив одяг з дорогих і якісних матеріалів. Модельєр одягав Світлану Лободу, Дашу Астаф’єву, Камалію, Надію Мейхер і ще багатьох відомих українських леді.