Про це повідомив у Facebook ексміністр культури (2014, 2016-2019 рр.) Євген Нищук.

“Це був не просто режисер, видатний культурний діяч, філософ… Я його називав наш Драматург… Важко осягнути масштаби подій, яких торкалось його серце та креатив… Мій ВЕЛИКИЙ ДРУГ… Величезна втрата для мене.. для усіх нас… Пишу про тебе у минулому часі та не вірю… Розривається серце від болю. Царство Небесне, Сергію”, — написав Нищук.

Близькі загиблого поки не прокоментували сумну звістку. Причини смерті режисера наразі невідомі.

Що відомо про Сергія Проскурню?

Сергій Проскурня пройшов довгий і тернистий кар’єрний шлях та встиг взяти участь в сотнях проєктів в різних куточках не тільки України, але й всього світу.

Народився він в родині інженерів Владислава та Емілії 28 листопада 1957 року. Перші роки життя майбутній режисер провів у Львові. Там навчався гри на скрипці у Львівській дитячій музичній школі № 2 (клас Льва Івановича Смірнова). Згодом продовжив навчання у Черкасах, куди його родина переїхала у 1969 році. Там же Проскурня потрапив до музичного училища імені С.Гулака-Артемовського, яке закінчив 1977 року по класу альта.

Паралельно з навчанням Сергій брав участь у створенні камерного оркестру, діяльності театральних гуртків та студій писав пісні та музику для вистав Черкаського обласного музично-драматичного театру ім. Шевченка, організовував театралізовані вечори та концерти.

В 70-х роках Проскурня встиг рік пропрацювати вчителем у музичній школі, і ще рік відслужили в армії в Харкові, де став керівником художньої самодіяльності та почав підготовку до вступу на факультет режисури.

80-ті Проскурні розпочалися зі вступу до Київського державного інституту театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого на акторсько-режисерський курс.

Тоді ж Сергій спробував себе як організатор концертів та почав публікувати свої замітки та рецензії у журналах. Паралельно з навчанням Проскурня став режисером Державного академічного драматичного театру імені Івана Франка, спробував себе як режисер-постановник у Черкаському обласному муздрамтеатрі ім. Т.Шевченка (комедія Мольєра “Месьє де Пурсоньяк”), працював у Театрі імені Івана Франка як стажист-студент Вищих режисерських курсів при Міністерстві культури СРСР.

Крім цього, Проскурня брав участь в створення радіовистав та провів серію хеппенінгів на екологічну тему, після якої було створено Український театр-студію “Будьмо!”. В рамках діяльності театру, який існував до 1995-го року, Сергій поставив чимало вистав, які показувати у Львові та за кордоном.

Тоді ж Проскурня брав участь в створенні фестивалю популярної музики “Червона рату” та театрального фестивалю у Львові “Золотий лев”, доклав руку до створення фестивалю “Собор Української Духовної Республіки” та “I Фестивалю нетрадиційних жанрів мистецтва “Вивих” у Львові.

В 90-х Проскурня вперше відвідав Нью-Йорк, де почав творчу співпрацю з творцем оф-оф-Бродвею — Елен Стюарт. Від березня 1992 року Проскурня створив і провів 11 міжнародних театральних фестивалів-лабораторій “Мистецьке березілля”, у яких взяли 330 театрів із 23 країн світу та з 21 міста України.

Також в цей час Проскурня виступив співзасновником Мистецького об’єднання “Дзиґа” у Львові, з яким працював до 2018 року. До середини 90-х активно співпрацював з театром-студією “Будьмо”, британським театром “Спен”, німецьким “Шпільверк”, італійським “Дель Соле” тощо.

Проскурня влаштовував фестивалі однієї п’єси, проводив семінари у Гарварді. На рубежі тисячоліть створював майстер-класи та тренінги за підтримки фонду Джорджа Сороса “Відродження”, був членом правління Центру сучасного мистецтва Сороса при “Києво-Могилянській Академії”.

З 2000-років Проскурня не тільки брав участь у численних міжнародних конференція та конгресах, але й був долучений до політичного життя країни. Він брав участь у розробці проєкту Закону України “Про театр і театральну справу”.

За часів президентства Віктора Ющенка був членом Національної ради з питань культури та духовності при Главі держави, а з квітня 2008 року очолював комісію Ради з питань захисту культурно-інформаційного простору.

Тоді ж опікувався відновленням традиції проведення Всесвітніх форумів українців. З грудня 2007 року входив до команди міністра культури та туризму України Василя Вовкуна.

Паралельно встиг виступити продюсером проєкту Міжнародного фонду оперних вистав (Нідерланди) в Україні, попрацювати художнім керівником Одеського національного академічного театру опери та балету, взяти участь у реалізації кількох проєктів у Черкасах.

У 2013—2014 Проскурня втілив масштабний кінопроєкт “Наш Шевченко”, частину сюжетів для якого знімали на Євромайдані. Також Сергій був режисером ораторії “З нами Бог”, що присвячена Героям Небесної Сотні та військовим, що воюють на сході України. Цей проєкт був поставлений на Софіївській площі до 23-ї річниці Незалежності України.

Останніми роками Проскурня брав участь в організації святкових концертів до Дня незалежності України, Дня Захисника України та інших свят. В 2017 році був креативним директором “Євробачення-2017”.

Проскурня виступав на підтримку українських політв’язнів, зокрема, режисера Олега Сенцова.

Режисер був нагороджений орденом “За заслуги” 2 ступеня президентом Петром Порошенком, лауреатом премій Національної спілки театральних діячів України “Експеримент” та імені Сергія Данченка.

У Сергія Проскурні залишилися 84-річна мати, дружина Діна та 35-річна дочка Анна.