У 2018 році у Нобіко виявили ниркову недостатність. Днями 18-річна кішка померла на руках у своєї власниці.

Жінка зазначала, що Нобіко була найстарішою кішкою в її родині.

Нобіко стала відомою у 2004-2005 роках. Тоді її власники зробили фото, на якому кішку тримають в руках, та виклали в Мережу. Користувачів вразило те, наскільки Нобіко “довга”.

Так з’явився мем про “Довгокота” (LongCat), а Нобіко перетворилася на одного з найвідоміших котів в Інтернеті.

В мемах Нобіко порівнювали з Годзилою та іншими чудовиськами, нерідко — з хмарочосами.

2020 has taken Longcat from us. pic.twitter.com/08qNAQMjV8

