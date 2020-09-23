Про це в Twitter повідомила власниця кішки.
У 2018 році у Нобіко виявили ниркову недостатність. Днями 18-річна кішка померла на руках у своєї власниці.
のび子さん、さきほど虹の橋を渡りました。
急に呼吸不全になって、4時間ほど頑張りました。
のび子さんは最後まで頑張りました。
エライ子です。
— 無冠の女王みーこ＠高知 (@miyabi_2222) September 20, 2020
Жінка зазначала, що Нобіко була найстарішою кішкою в її родині.
「ながーい」って言うと、うちの猫かなぁ。15年くらい前、ながーいコラをたくさん作っていただきました。その子は今も存命で、我が家の最長老猫です。 #nhk_suppin pic.twitter.com/uquWQtzlkf
— 無冠の女王みーこ＠高知 (@miyabi_2222) May 24, 2019
Нобіко стала відомою у 2004-2005 роках. Тоді її власники зробили фото, на якому кішку тримають в руках, та виклали в Мережу. Користувачів вразило те, наскільки Нобіко “довга”.
Так з’явився мем про “Довгокота” (LongCat), а Нобіко перетворилася на одного з найвідоміших котів в Інтернеті.
В мемах Нобіко порівнювали з Годзилою та іншими чудовиськами, нерідко — з хмарочосами.
訃報
飼い主のみーこさんより、のび子さんが先ほど虹の橋を渡ったそうです。ご冥福をお祈りします。
2005年頃から猫画像の加工がブームとなるなかで、のびーるたんの愛称で親しまれ圧倒的な存在でした。
地球に生まれて長生きしてくれてありがとう、のびーるたん🌈
※以下拾い物画像より pic.twitter.com/c7aOlgSLyi
— えあろうっちー (@aerosubaru) September 20, 2020
2020 has taken Longcat from us. pic.twitter.com/08qNAQMjV8
— Jonesbones (@Jonesbo13619334) September 20, 2020
В соцмережах можна знайти безліч присвячених кішці не тільки мемів, а й ілюстрацій.
The Saga of Longcat vs Tacgnol continues… pic.twitter.com/YxnlXESQDD
— pap (@_papillon_1) September 19, 2020
Багато кого Нобіко надихала і на створення різноманітних витворів мистецтва.
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