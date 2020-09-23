Про це в Twitter повідомила власниця кішки.

У 2018 році у Нобіко виявили ниркову недостатність. Днями 18-річна кішка померла на руках у своєї власниці.

Жінка зазначала, що Нобіко була найстарішою кішкою в її родині.

Нобіко стала відомою у 2004-2005 роках. Тоді її власники зробили фото, на якому кішку тримають в руках, та виклали в Мережу. Користувачів вразило те, наскільки Нобіко “довга”.

Так з’явився мем про “Довгокота” (LongCat), а Нобіко перетворилася на одного з найвідоміших котів в Інтернеті.

В мемах Нобіко порівнювали з Годзилою та іншими чудовиськами, нерідко — з хмарочосами.

 

В соцмережах можна знайти безліч присвячених кішці не тільки мемів, а й ілюстрацій.

Багато кого Нобіко надихала і на створення різноманітних витворів мистецтва.