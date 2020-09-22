У віці 98 років померла мати голлівудського актора і режисера Сильвестр Сталлоне - Жаклін (Джекі).

Про це повідомляє Sky News.

За словами молодшого брата Сильвестра – Френка, Джекі “відійшла уві сні, як і хотіла”. Він додав, що його брат піклувався про неї, як про королеву все її життя.

Джекі Сталлоне народилася 29 листопада 1921 року в Вашингтоні в сім’ї вашингтонського адвоката Джона Пола Лейбофіша і бретонки Жанни Вікторії Анни (Адрієнн) Клерек. Її предки по батьківській лінії Роза і Чарльз Лейбофіш в 1888 році іммігрували в США з Одеси.

Вона тричі була заміжня. У Джекі було троє дітей: Сильвестр Сталлоне, музикант і співак Френк Сталлоне і актриса і співачка Тоні Д’Альто, яка померла в 2012 році.

Вона була відомим астрологом, а також брала участь в реаліті-шоу “Celebrity Big Brothers”. Незважаючи на те, що її виселили з будинку шоу всього через чотири дні, вона стала одним з найулюбленіших персонажів проєкту.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Frank Stallone (@frank.stallone) 21 Сен 2020 в 9:22 PDT