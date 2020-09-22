Про це повідомляє Sky News.
За словами молодшого брата Сильвестра – Френка, Джекі “відійшла уві сні, як і хотіла”. Він додав, що його брат піклувався про неї, як про королеву все її життя.
Джекі Сталлоне народилася 29 листопада 1921 року в Вашингтоні в сім’ї вашингтонського адвоката Джона Пола Лейбофіша і бретонки Жанни Вікторії Анни (Адрієнн) Клерек. Її предки по батьківській лінії Роза і Чарльз Лейбофіш в 1888 році іммігрували в США з Одеси.
Вона тричі була заміжня. У Джекі було троє дітей: Сильвестр Сталлоне, музикант і співак Френк Сталлоне і актриса і співачка Тоні Д’Альто, яка померла в 2012 році.
Вона була відомим астрологом, а також брала участь в реаліті-шоу “Celebrity Big Brothers”. Незважаючи на те, що її виселили з будинку шоу всього через чотири дні, вона стала одним з найулюбленіших персонажів проєкту.
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