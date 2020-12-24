Про це пише The Guardian.

У заяві її сім’ї повідомляється: “З великим сумом ми повідомляємо про раптову смерть Стелли Теннант 22 грудня 2020 року. Стелла була чудовою жінкою і надихала всіх нас. Її буде дуже не вистачати”.

Її кар’єра почалася на початку 1990-х, коли вона привернула увагу фотографів Стівена Майзеля і Брюса Вебера. Незабаром вона домоглася успіху в якості фотомоделі, позуючи для французького, британського та італійського Vogue і Harper’s Bazaar, а також з’являлася на подіумах для Shiatzy Chen і Chanel.

Завдяки своїй стрижці піксы і скульптурній фігурі Теннант стала музою і фавориткою дизайнерів протягом десятиліть, включаючи Олександра Маккуїна, Карла Лагерфельда, Ніколя Гескьера, Ріккардо Тиші і Вікторію Бекхем. Вона також брала участь в декількох гучних рекламних кампаніях Calvin Klein і Hermès.

Повідомляється, що Теннант померла через п’ять днів після свого п’ятдесятиріччя. За даними поліції, підозрілих обставин її смерті виявлено не було.