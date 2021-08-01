Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Китайські правоохоронці заявили, що розслідування було засновано на опублікованих в Інтернеті звинуваченнях від декількох жінок. Зокрема, слідчі прийшли до висновку, що 30-річний Ву “кілька разів обманював молодих жінок, змушуючи їх вступити в статеві стосунки”.

Першою Кріса Ву звинуватила 19-річна студентка Ду Мейчжу, яка написала в соціальних мережах, що познайомилася з Ву, коли їй було 17 років. Вона сказала, що її запросили на вечірку в його будинок, де її напоїли, і на наступний день вона вже прокинулася в його ліжку.

Ду розповіла, що ще сім жінок зв’язалися з нею і також повідомили, що Кріс Ву спокусив їх обіцянками роботи. Вона сказала, що деякі з цих дівчат неповнолітні.

Ву заперечив усі звинувачення. Згідно з китайським законодавством неповнолітніми вважаються особи віком до 18 років, а вік сексуального згоди – 14 років.

“Не було “групового сексу”! Не було “неповнолітніх”, – написав Кріс Ву у своєму акаунті в соціальній мережі.

Адвокати виконавця подали в суд на Ду за наклеп.

Кріс Ву – колишній член популярної групи EXO-M. Також він є рекламним обличчям Louis Vuitton, Bvlgari, Porsche та інших компаній в Китаї.