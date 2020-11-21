Про це пише HYPEBEAST.
Спеціальний мерчандайз підготували амбасадори Pornhub Аса Акіра і Кіра Нуар.
До колекції увійшли традиційні “потворні” светри з візерунком з сніжинок, оленів, сніговиків, карамельних тростин і силуетів оголених дівчат в ковпаках Санта-Клауса, а також шарфи, шапки, труси-боксери і ялинкові іграшки.
Святкова колекція XXXmas за ціною від 7 до 75 доларів уже доступна на сайті товарів Pornhub.
- Сервіс Pornhub розповів, як виріс трафік сайту через глобальний карантин у зв’язку з поширенням нового коронавірусу.