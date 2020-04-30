Показ заплановано на YouTube-каналі театру.

За сюжетом, заснованим на романі Мері Шеллі, вчений Віктор Франкенштейн створює Чудовисько, виткане з померлих людей. Будучи доброю за натурою істотою, Чудовисько потрапляє у вороже налаштований до нього світ, після чого вирішує помститися своєму творцеві.

Цей спектакль був поставлений на сцені Королівського національного театру в 2011 році. Головні ролі в постановці зіграли Бенедикт Камбербетч та Джонні Лі Міллер. Режисером вистави виступив Денні Бойл, який зняв культові фільми “На голці” і “Мільйонер з трущоб”.

Родзинка цієї постановки в тому, що Камбербетч та Міллером постійно міняються ролями. Так від вечора до вечора Камбербетч та Міллер по черзі були то Чудовиськом, то його творцем. До перегляду будуть доступні обидві версії.

Постановка буде доступна для перегляду з субтитрами (зокрема, російською та українською мовами) протягом найближчого тижня. Показ починається сьогодні о 21:00 за київським часом.

Варто зазначити, що перегляд вистави не рекомендується для дітей молодше 12 років.