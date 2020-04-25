Відома plus-size модель Ешлі Грем під час карантину знялася для журналу Vogue разом з новонародженим сином.

Фото модель розмістила в своєму Instagram.

Грем розповіла, що в березні вона, її чоловік Джастін Ервін та їхній син самоізолювалися на відокремленій фермі її тітки в Небрасці.

“Бути тут так багато значить для мене. Це те місце, куди я приїжджала щоліта, щоб побачитися зі своєю сім’єю і побути з двоюрідними братами”, — розповіла модель.

Також вона показала фото, зроблене для модного журналу Vogue на цій фермі. На знімку модель годує свого тримісячного сина Ісаака грудьми.

Крім цього, зірка дала підписникам кілька порад щодо того, що варто робити на карантині.

“Вимкніть телевізор, відключіться від соціальних мереж і пам’ятайте, потрібно не просто думати позитивно, але і говорити про це”, — написала вона.

Як повідомлялося раніше, в січні популярна американська рlus-size модель Ешлі Грем народила первістка.