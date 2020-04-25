Фото модель розмістила в своєму Instagram.

Грем розповіла, що в березні вона, її чоловік Джастін Ервін та їхній син самоізолювалися на відокремленій фермі її тітки в Небрасці.

“Бути тут так багато значить для мене. Це те місце, куди я приїжджала щоліта, щоб побачитися зі своєю сім’єю і побути з двоюрідними братами”, — розповіла модель.

Також вона показала фото, зроблене для модного журналу Vogue на цій фермі. На знімку модель годує свого тримісячного сина Ісаака грудьми.

Фото: ashleygraham / Instagram

Крім цього, зірка дала підписникам кілька порад щодо того, що варто робити на карантині.

“Вимкніть телевізор, відключіться від соціальних мереж і пам’ятайте, потрібно не просто думати позитивно, але і говорити про це”, — написала вона.

Як повідомлялося раніше, в січні популярна американська рlus-size модель Ешлі Грем народила первістка.