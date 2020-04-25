Фото модель розмістила в своєму Instagram.
Грем розповіла, що в березні вона, її чоловік Джастін Ервін та їхній син самоізолювалися на відокремленій фермі її тітки в Небрасці.
“Бути тут так багато значить для мене. Це те місце, куди я приїжджала щоліта, щоб побачитися зі своєю сім’єю і побути з двоюрідними братами”, — розповіла модель.
Також вона показала фото, зроблене для модного журналу Vogue на цій фермі. На знімку модель годує свого тримісячного сина Ісаака грудьми.
Крім цього, зірка дала підписникам кілька порад щодо того, що варто робити на карантині.
“Вимкніть телевізор, відключіться від соціальних мереж і пам’ятайте, потрібно не просто думати позитивно, але і говорити про це”, — написала вона.
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“My husband, Justin, my son, and I have been out here on my aunt’s farm—Being here means so much to me. This is where I would come every summer to see my family and be with my cousins. The most important thing has been remembering to ‘fear not.’ Turn your TV off, get off social media, and remember not just to think positively, but to speak it,“ Thank you so much for featuring me among so many amazing creators @voguemagazine ❤️ 📸 & 🎞 by @mrjustinervin
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