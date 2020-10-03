Про це пише Variety.
Очікується, що фільм з Деніелом Крейгом у головній ролі вийде в прокат 2 квітня 2021 року на рік пізніше, ніж планувалося спочатку.
Після першого перенесення прем’єра фільму повинна була відбутися 12 листопада в Великобританії і 20 листопада в Північній Америці.
“Ми розуміємо, що затримка розчарує наших фанатів, але тепер ми з нетерпінням чекаємо прем’єри “Не час помирати” в наступному році”, – заявили творці фільму.
Зазначимо, що за сюжетом фільму агент Бонд буде насолоджуватися пенсією на Ямайці. До нього по допомогу звернеться старий друг і агент ЦРУ Фелікс Лайтер. Бонд приймає рішення тимчасово повернутися на службу. Його завдання — врятувати викраденого вченого. Однак місія виявиться складнішою, ніж очікувалося. Більш того, Бонда накриють емоції, пов’язані з його коханою Мадлен Суонн, яка його зрадила.
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MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, today announced the release of NO TIME TO DIE, the 25th film in the James Bond series, will be delayed until 2 April 2021 in order to be seen by a worldwide theatrical audience. We understand the delay will be disappointing to our fans but we now look forward to sharing NO TIME TO DIE next year.
- У Мережі опублікували новий трейлер 25-го фільму про Джеймса Бонда – “Не час помирати”.