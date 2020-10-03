Про це пише Variety.

Очікується, що фільм з Деніелом Крейгом у головній ролі вийде в прокат 2 квітня 2021 року на рік пізніше, ніж планувалося спочатку.

Після першого перенесення прем’єра фільму повинна була відбутися 12 листопада в Великобританії і 20 листопада в Північній Америці.

“Ми розуміємо, що затримка розчарує наших фанатів, але тепер ми з нетерпінням чекаємо прем’єри “Не час помирати” в наступному році”, – заявили творці фільму.

Зазначимо, що за сюжетом фільму агент Бонд буде насолоджуватися пенсією на Ямайці. До нього по допомогу звернеться старий друг і агент ЦРУ Фелікс Лайтер. Бонд приймає рішення тимчасово повернутися на службу. Його завдання — врятувати викраденого вченого. Однак місія виявиться складнішою, ніж очікувалося. Більш того, Бонда накриють емоції, пов’язані з його коханою Мадлен Суонн, яка його зрадила.