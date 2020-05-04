Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Так, картина вийде в прокат 27 травня 2022 року, замість запланованої дати 21 травня 2021 року.

Серія фільмів розповідає про історію найманого кілера Джона Уіка, головну роль яку виконує канадський актор Кіану Рівз.

Крім того, компанія повідомила, про перенесення ще однієї частини франшизи “Пила” за участю Кріса Рока і Семюела Л. Джексона. Фільм повинен був вийти в цьому місяці, але тепер глядачі зможуть побачити його тільки через рік.