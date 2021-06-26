Індійська акторка, фотомодель і співачка Пріянка Чопра показала свої татуювання, присвячені її собакам.

Про це пише журнал People.

Так, на правій щиколотці Пріянка є три маленькі татуювання з відбитками лап, які представляють кожного з її вихованців — Діану, Джино і Панду. Спочатку це фото опублікував чоловік актриси — Нік Джонас, він також позначив на знімку Instagram-профілі собак.

Облікові записи кожної собаки зоряної пари досить активні, їх “батьки” діляться чарівними відео, в яких собаки грають, притискаються до своїх власників і часто роблять невеликі витівки.

Джино — останній пес, який приєднався до сім’ї після того, як Чопра подарувала його своєму чоловікові на першу річницю весілля пари.