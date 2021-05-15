У Джилл Байден є зроблена на замовлення сумка з портретом її собак

Про це повідомляють журнали People і Page Six.
Так, папараці сфотографували першу леді з єдиним у своєму роді аксесуаром в четвер, коли вона вийшла з літака Air Force One на шляху до центру вакцинації в Чарльстоні, штат Західна Вірджинія.
Джилл Байден також була з цією сумкою під час поїздки в Колорадо-Спрінгс на початку цього місяця.
Цей дизайн – гідна данина поваги найкращому другові людини, так як він також включає першу букву імені Байден, ”J”, поруч з двома президентськими собаками.
Будь-який бажаючий може замовити подібну сумку за 2200 доларів на вебсайті Valentino або в деяких бутиках бренду.
Варто зазначити, що Джилл – не єдина публічна особа з подібним аксесуаром: у Кендалл Дженнер є дві сумки Staud, на яких намальовані зображення її цуценя Піро, а у чихуахуа Періс Хілтон є власна крихітна сумочка Hermès за 5500 доларів.
- Пес обраного президента США Джо Байдена на прізвисько Мейджор (Major) став першою твариною в Білому домі, яку взяли з притулку.
- У лютому перша леді Джилл Байден записала відео в компанії зі своїми собаками і закликала американців не ігнорувати носіння масок у громадських місцях.